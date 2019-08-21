RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с надписью "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", которую произнес старший бортпроводник лайнера А321 Дмитрий Ивлицкий после экстренной посадки самолета.
Теперь футболку с легендарной фразой бортпроводника А321 можно купить в нашем магазине. Спешите!https://t.co/6oFXaATjph pic.twitter.com/5nQhJSepfV— RT на русском (@RT_russian) August 21, 2019
Ивлицкий произнес эту фразу во время эвакуации пассажиров.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помогли амбулаторно.
Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России. Остальные члены экипажа удостоены орденов Мужества.
Телеканал RT запустил интернет-магазин сувенирной продукции в декабре 2018 года. В ассортименте — футболки "Вы работаете в ГРУ?", кепки и зонты с принтом "Иностранный агент", пляжные тапочки "Русский след", настольные часы, наклейки на автомобиль и многое другое.