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РИА Новости

RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321

13:03 21.08.2019 (обновлено: 13:04 21.08.2019)
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкСтарший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дмитрий Ивлицкий
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с надписью "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", которую произнес старший бортпроводник лайнера А321 Дмитрий Ивлицкий после экстренной посадки самолета.
Ивлицкий произнес эту фразу во время эвакуации пассажиров.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помогли амбулаторно.
Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России. Остальные члены экипажа удостоены орденов Мужества.
Телеканал RT запустил интернет-магазин сувенирной продукции в декабре 2018 года. В ассортименте — футболки "Вы работаете в ГРУ?", кепки и зонты с принтом "Иностранный агент", пляжные тапочки "Русский след", настольные часы, наклейки на автомобиль и многое другое.
Последствия вынужденной посадки в Подмосковье лайнера Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в результате попадания птиц в двигатели самолета
15 августа, 11:33РИА Новости
Экстренная посадка А321 в ЖуковскомСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в Подмосковье. Подробности происшествия — в фотоленте Ria.ru
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RTРоссияОбщество
Популярные комментарии
и правильно, о подвиге пилотов и экипажа должны знать все!
21 августа, 13:07
Муштандойд Рыкин
9206006
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