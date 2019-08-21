Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы всегда были и будем привержены этим принципам (международного права - ред.), всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным, односторонним методам шантажа и давления", - заявил он.

Министр также прокомментировал другие встречи, которые Родригес провела в рамках визита в Москву.

"В ходе нынешнего вашего визита вы уже провели полезную встречу, как я понимаю, с заместителем представителя правительства РФ Юрием Борисовым", - заявил Лавров.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.