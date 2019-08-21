Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой, заявил Лавров

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
"Мы всегда были и будем привержены этим принципам (международного права - ред.), всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным, односторонним методам шантажа и давления", - заявил он.
Министр также прокомментировал другие встречи, которые Родригес провела в рамках визита в Москву.
"В ходе нынешнего вашего визита вы уже провели полезную встречу, как я понимаю, с заместителем представителя правительства РФ Юрием Борисовым", - заявил Лавров.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Белый дом сообщил 6 августа, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.