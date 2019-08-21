Мать пострадавшей в Турции девочки попросила российских врачей о помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Родители 12-летней девочки, которая сейчас находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, обратились в генконсульство РФ в Анталье с просьбой организовать встречу турецких и российских врачей, сообщила мать ребенка Наталья Адамова.

"Врачи клиники говорят только на турецком языке, английским тут никто не владеет, все документы и выписки тоже на турецком. После того, как о нашей трагедии узнали в Смольном, мне позвонили врачи одной из петербургских клиник, готовые оказать медицинскую помощь, дать консультации. Но я даже не смогла ответить на простые вопросы о медицинских показателях, и у турецких врачей не спросишь. Переводчика тут нет", - рассказала РИА Новости Наталья Адамова.

По ее словам, из разговоров с турецкими медиками родители поняли, что сейчас транспортировать девочку в Россию нельзя, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, она подключена к аппаратам, которые поддерживают ее жизнь.

"Поэтому мы обратились в генконсульство РФ в Анталье с просьбой организовать коммуникацию турецких и российских врачей. В идеале - привезти специалистов из Петербурга сюда, в турецкую клинику. В консульстве обещали помочь решить этот вопрос", - сказала Адамова.

Мать и отец 12-летней Алисы сейчас находятся около нее, в клинику их пускают, а жилье рядом с медицинским учреждением организовал и оплатил туроператор, через которого была куплена путевка.

Также родители написали заявление в турецкую полицию о ненадлежащем техническом состоянии бассейна в отеле "Санхилл".

Ранее сообщалось, что родителям 12-летней россиянки рекомендовано письменно обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать дочь в профильную клинику в России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.