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РИА Новости

Мать пострадавшей в Турции девочки попросила российских врачей о помощи

12:57 21.08.2019 (обновлено: 14:31 21.08.2019)
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Родители 12-летней девочки, которая сейчас находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, обратились в генконсульство РФ в Анталье с просьбой организовать встречу турецких и российских врачей, сообщила мать ребенка Наталья Адамова.
"Врачи клиники говорят только на турецком языке, английским тут никто не владеет, все документы и выписки тоже на турецком. После того, как о нашей трагедии узнали в Смольном, мне позвонили врачи одной из петербургских клиник, готовые оказать медицинскую помощь, дать консультации. Но я даже не смогла ответить на простые вопросы о медицинских показателях, и у турецких врачей не спросишь. Переводчика тут нет", - рассказала РИА Новости Наталья Адамова.
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По ее словам, из разговоров с турецкими медиками родители поняли, что сейчас транспортировать девочку в Россию нельзя, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, она подключена к аппаратам, которые поддерживают ее жизнь.
"Поэтому мы обратились в генконсульство РФ в Анталье с просьбой организовать коммуникацию турецких и российских врачей. В идеале - привезти специалистов из Петербурга сюда, в турецкую клинику. В консульстве обещали помочь решить этот вопрос", - сказала Адамова.
Мать и отец 12-летней Алисы сейчас находятся около нее, в клинику их пускают, а жилье рядом с медицинским учреждением организовал и оплатил туроператор, через которого была куплена путевка.
Также родители написали заявление в турецкую полицию о ненадлежащем техническом состоянии бассейна в отеле "Санхилл".
Ранее сообщалось, что родителям 12-летней россиянки рекомендовано письменно обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать дочь в профильную клинику в России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Анкаре.
Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришло 7 мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
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