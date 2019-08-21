Иркутский губернатор поддержал предложение наградить членов экипажа Ан-24

МОСКВА/ИРКУТСК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал ходатайство министерства транспорта РФ о награждении членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", проявивших мужество и самоотверженность при спасении людей в аэропорту Нижнеангарска, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак просит президента РФ Владимира Путина представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске в июне Ан-24. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали предложение о представлении к награде.
"Предлагается наградить Орденом Мужества бортмеханика воздушного судна Олега Барданова и пилота-инспектора воздушного судна Владимира Коломина посмертно, медалью Нестерова – второго пилота воздушного судна Сергея Сазонова и бортпроводника Елену Лапуцкую. Письмо с поддержкой ходатайства глава региона направил в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха. К полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло губернатор Приангарья обратился с просьбой о согласовании наградных документов членов экипажа воздушного судна Ан-24", - говорится в сообщении.
Утром 27 июня пассажирский Ан-24 компании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Самолет загорелся, погибли пилот и бортмеханик. Восемь человек попали в больницу. В пресс-службе ЕР напомнили, что бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины.