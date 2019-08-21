Иркутский губернатор поддержал предложение наградить членов экипажа Ан-24

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

МОСКВА/ИРКУТСК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал ходатайство министерства транспорта РФ о награждении членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", проявивших мужество и самоотверженность при спасении людей в аэропорту Нижнеангарска, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак просит президента РФ Владимира Путина представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске в июне Ан-24. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали предложение о представлении к награде.

"Предлагается наградить Орденом Мужества бортмеханика воздушного судна Олега Барданова и пилота-инспектора воздушного судна Владимира Коломина посмертно, медалью Нестерова – второго пилота воздушного судна Сергея Сазонова и бортпроводника Елену Лапуцкую. Письмо с поддержкой ходатайства глава региона направил в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха. К полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло губернатор Приангарья обратился с просьбой о согласовании наградных документов членов экипажа воздушного судна Ан-24", - говорится в сообщении.