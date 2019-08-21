Источник: насильник девочки в Удмуртии после УДО считался законопослушным

УФА, 21 авг - РИА Новости. Насильник, надругавшийся над семилетней девочкой в Удмуртии, не попадал в поле зрения правоохранителей после выхода по УДО из мест заключения за другие преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее правоохранители республики задержали в удмуртском Глазове местного жителя, который заманил маленькую девочку в безлюдный двор, пообещав купить сладости и покатать на каруселях, и изнасиловал ее. Сообщалось, что злоумышленник ранее был приговорен к казни за тяжкие преступления, но после 1998 года помилован, а три года назад отпущен на свободу по УДО. Детский омбудсмен республики сообщала, что девочка нуждается в психологической помощи специалистов, которые умеют работать с детьми - жертвами насильников.

"В момент совершения изнасилования этот человек уже отбыл срок, назначенный судом по УДО, и не нарушал закон, в поле зрения правоохранителей не попадал и считался законопослушным гражданином", - прокомментировал РИА Новости источник в правоохранительных органах Удмуртии.