В США задержали мужчину, угрожавшего убить латиноамериканцев

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти США задержали мужчину, который, как предполагается, угрожал убить латиноамериканцев в Майами и других частях страны, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа штата Флорида.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте минюста США, речь идет о 35-летнем Эрике Лине из штата Мэриленд, он был задержан в Сиэтле (штат Вашингтон) в пятницу. Власти полагают, что в период с 30 мая по 13 августа в социальной сети Facebook мужчина угрожал убить жителя Южной Флориды, а также "всех латиноамериканцев в Майами и других местах".

По данным Washington Post , в Facebook Лин, предположительно, высказывался в поддержку президента США Дональда Трампа и выражал надежду, что тот "начнет расовую войну и крестовый поход". Кроме того, издание отмечает, что мужчина якобы симпатизировал нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

Телеканал CNN сообщил ранее со ссылкой на полицию и ФБР, что американские власти задержали в разных штатах США троих человек, которые могли бы устроить массовую стрельбу.