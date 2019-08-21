Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:44Z
https://ria.ru/20190821/1557737797.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1036x0_80_0_0_629c99748f51168c643c82f650132762.jpg
РИА Новости

В США задержали мужчину, угрожавшего убить латиноамериканцев

12:44 21.08.2019
1339
© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти США задержали мужчину, который, как предполагается, угрожал убить латиноамериканцев в Майами и других частях страны, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа штата Флорида.
Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте минюста США, речь идет о 35-летнем Эрике Лине из штата Мэриленд, он был задержан в Сиэтле (штат Вашингтон) в пятницу. Власти полагают, что в период с 30 мая по 13 августа в социальной сети Facebook мужчина угрожал убить жителя Южной Флориды, а также "всех латиноамериканцев в Майами и других местах".
Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США
2 июля 2018, 08:00РИА Новости
"Здесь жили белые, но больше их нет". Как меняется расовый состав США
По данным Washington Post, в Facebook Лин, предположительно, высказывался в поддержку президента США Дональда Трампа и выражал надежду, что тот "начнет расовую войну и крестовый поход". Кроме того, издание отмечает, что мужчина якобы симпатизировал нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.
Телеканал CNN сообщил ранее со ссылкой на полицию и ФБР, что американские власти задержали в разных штатах США троих человек, которые могли бы устроить массовую стрельбу.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
111026
Обсудить 0
Федеральное бюро расследований СШАМексикаСШАВ мире
Рекомендуем
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
ЕК заявила о готовности координировать расселение мигрантов с Open Arms
РИА
Новости
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия поддержала Данию в нежелании обсуждать продажу Гренландии
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США обеспокоен ракетными пусками КНДР
Лента
новостей
Венесуэла
Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Дутерте: иностранным судам нужно разрешение на проход в водах Филиппин
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса в Италии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас отметил важность политического диалога с Россией
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме. 11 апреля 2019
Суданская оппозиция утвердила список своих кандидатов в суверенный совет
Участники выступления против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Сан-Паулу
Бразилия запретила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
Лента новостейМолния