РСТ: зарубежные туры в августе подорожали на пять процентов

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Снижение курса национальной валюты приводит к росту рублевой стоимости зарубежных туров, но базовые цены в долларах и евро остаются неизменными согласно контрактам, которые туроператоры заключают с иностранными партнерами на весь сезон, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Курс рубля с 1 по 19 августа потерял в стоимости к доллару и евро порядка 5%, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами " на завтра" по итогам валютных торгов 20 августа составил 66,89 рубля, курс евро - 74,09 рубля.

Собеседник агентства обратила внимание на то, что услуги зарубежных партнеров на текущий летний сезон российскими туроператорами уже оплачены. Изменения стоимости путевок за границу в иностранной валюте в течение сезона уже не будет, а цена в рублях зависит от текущего курса национальной валюты.

"При покупке тура турагенты всегда обращают внимание клиентов, что стоимость в рублях рассчитывается по текущему курсу, при том, что стоимость его в иностранной валюте не меняется", - сказала она.

"Если тур оплачен полностью, то с клиента никто уже не потребует никакой доплаты независимо от колебаний курса рубля. Когда тур только предоплачен, то его цена в рублевом эквиваленте может измениться только на размер остаточной суммы, а предоплата не изменится. Например, если клиент внес предоплату за 50% стоимости тура, тогда изменения курса коснутся только второй половины стоимости на момент ее окончательного погашения", - уточнила Тюрина.