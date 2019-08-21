В МИД Греции заявили, что не помогут иранскому танкеру добраться до Сирии

АФИНЫ, 21 авг - РИА Новости. На Грецию было оказано давление в связи с намерением иранского танкера войти в греческий порт, Афины не будут помогать танкеру добраться до Сирии, заявил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис, отвечающий за европейские вопросы.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. После освобождения Grace 1 направился в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya 1. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

По сообщениям, танкер направляется в греческий порт Каламата. США потребовали не допустить его, угрожая санкциями.

"Правда, что на нас оказали давление, и что есть конкретные запросы, которые были направлены американскими властями", - сказал Варвициотис в интервью телеканалу ANT1.

По его словам, Греция не хочет, чтобы что-то повлияло на ее отношения с Соединенными Штатами, с которыми у нее "тесные отношения сотрудничества".

Как сказал Варвициотис, судно и груз "не подпадают под ограничения ЕС по перемещению иранской нефти", поэтому власти Гибралтара его отпустили.

Замминистра заявил также, что заявление о курсе танкера на Каламату "ничего не означает".

"Он объявил Каламату портом назначения, но это ничего не значит для международных перевозок, он может легко измениться", - сказал Варвициотис.

Он отметил, что танкер очень большой и из-за своих размеров он не сможет войти в порт Каламаты. "Нет ни одного порта в Греции, который смог бы его принять", - заявил Варвициотис, который до 2015 года был министром флота.

По его словам, танкер может встать на якоре в греческих водах, и в таком случае будет реакция Греции.

"Мы ни в коем случае не хотим облегчить перевозку нефти в Сирию. Мы послали ясный сигнал, что не поможем его плаванию в Сирию", - заявил замминистра, повторив это несколько раз.

Он сообщил, что не было никаких контактов с правительством Ирана по этому поводу. "Правительство Ирана от нас ничего не просило. Я не думаю, что правительство Ирана вовлечено в эту историю. Это частный бизнес, очевидно, при поддержке Тегерана", - сказал он, отметив, что груз стоит много и может оказаться где угодно, кроме Европы.

"США решили проводить очень жесткую политику против Ирана. У Европы и США разное отношение. Это нас заботит. Это наносит ущерб отношениям между традиционными партнерами и друзьями", - сказал замглавы МИД.