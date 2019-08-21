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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве жены челябинский депутат владел ружьем законно

12:38 21.08.2019
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© Фото : официальный сайт администрации Локомотивного городского округа Челябинской областиАзат Зарипов
Азат Зарипов
© Фото : официальный сайт администрации Локомотивного городского округа Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг – РИА Новости. Депутат собрания депутатов Локомотивного городского округа в Челябинской области Азат Зарипов, подозреваемый в убийстве супруги, владел ружьем на законных основаниях, сообщил РИА Новости в среду старший помощник руководителя СУ СКРФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.
По данным следствия, в ночь с 20 на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный мужчина во время ссоры дважды выстрелил в жену из охотничьего ружья, она погибла. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Охотничье ружье находилось у подозреваемого на законных основаниях, было зарегистрировано соответствующим образом", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время следствием решается вопрос о предъявлении ему обвинения и ходатайстве в суд о заключении под стражу.
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По данным сайта собрания депутатов Локомотивного городского округа, Азат Зарипов является председателем комиссии по социальной политике, также он является главным врачом областной больницы рабочего поселка Локомотивный.
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Азат ЗариповСУСК РФЧелябинскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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