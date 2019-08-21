Умер друг Дэвида Гетты французский музыкант Фред Ристер

"Сегодня умер особенный человек для меня. Вместе с Фредом мы записали трек I Gotta A Feeling, который оставался 16 недель номером один в чартах Америки, а также Memories, When Love Takes Over и другие. Все эти композиции изменили культуру танцевальной и поп-музыки, - написал Дэвид Гетта. - Но самое главное, он был самым верным человеком, которого я встречал. Сейчас я чувствую себя очень одиноко. Но, полагаю, так будет лучше, так как болезнь заставила его страдать. Покойся с миром, друг мой. А я продолжу играть нашу музыку и каждый раз вспоминать тебя".