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РИА Новости
Культура

Актриса Назарова обладала уникальным дарованием, заявил Мединский

12:36 21.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ
Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Актриса Александра Назарова обладала уникальным дарованием и искренностью, которые помогли ей покорить сердца миллионов людей, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Народная артистка России Александра Назарова скончалась во вторник на 80-м году жизни.
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
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"Александра Ивановна оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства. Она обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой. Ей удалось покорить своей искренностью и непосредственностью сердца миллионов людей", - говорится в телеграмме от имени министра.
Мединский подчеркнул, что каждый, кто когда-либо сталкивался на своем пути с уникальным дарованием Назаровой, проникался глубокой симпатией к ее мастерству и таланту.
"В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Александры Ивановны Назаровой принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами", - заключил он.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Многим Назарова известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".
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