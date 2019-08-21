Актриса Назарова обладала уникальным дарованием, заявил Мединский

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Актриса Александра Назарова обладала уникальным дарованием и искренностью, которые помогли ей покорить сердца миллионов людей, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Народная артистка России Александра Назарова скончалась во вторник на 80-м году жизни.

"Александра Ивановна оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства. Она обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой. Ей удалось покорить своей искренностью и непосредственностью сердца миллионов людей", - говорится в телеграмме от имени министра.

Мединский подчеркнул, что каждый, кто когда-либо сталкивался на своем пути с уникальным дарованием Назаровой, проникался глубокой симпатией к ее мастерству и таланту.

"В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Александры Ивановны Назаровой принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами", - заключил он.