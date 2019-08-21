Эксперты рассказали, сколько авиапассажиров путешествует без багажа

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число российских туристов, которые бронируют безбагажные и лоукостерные тарифы при покупке авиабилетов, с января по июль 2019 года выросло на 46,1% по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщили в пресс-службе Biletix.ru.

Сервис провел исследование предпочтений клиентов по заказу выставки "Отдых". За основу были взяты данные о покупке авиабилетов на сайте компании за первые семь месяцев 2015 и 2019 годов.

"Доля бронирований безбагажных и лоукостерных тарифов за первые семь месяцев 2015 года составила 15,3%, а за тот же период 2019 года – 61,4% (рост - на 46,1%). На внутренних направлениях доля бронирований на авиакомпании-лоукостеры выросла с 4,9% в 2015 году до 20,4% в 2019 году (+15,5%). Эти цифры свидетельствуют о повышении спроса на перелеты низкобюджетными авиакомпаниями, которые значительно расширили маршрутную сеть. В то же время, многие традиционные авиакомпании ввели безбагажные тарифы, позволяя пассажирам покупать билеты по сниженной стоимости", - прокомментировал результаты исследования представитель сервиса.

В 2015 году соотношение бронирований авиабилетов всех тарифов по внутренним и внешним направлениям составило 56% и 44% соответственно.