В Башкирии пятилетняя девочка погибла, прыгнув в квартире со шкафа на батут

УФА, 21 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии проводят проверку по факту гибели пятилетней девочки, по предварительным данным, ребенка придавило шкафом, когда она с него прыгнула на батут, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону.

По данным собеседника, трагедия произошла в одной из квартир в башкирском Стерлитамаке.

"Пятилетняя девочка играла со старшим братом. Девочка залезла на шкаф и прыгнула на батут, шкаф упал на нее. Ребенок погиб на месте", - рассказали агентству в СК по Башкирии.