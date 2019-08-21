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РИА Новости

В Башкирии пятилетняя девочка погибла, прыгнув в квартире со шкафа на батут

12:33 21.08.2019 (обновлено: 16:51 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 21 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии проводят проверку по факту гибели пятилетней девочки, по предварительным данным, ребенка придавило шкафом, когда она с него прыгнула на батут, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону.
По данным собеседника, трагедия произошла в одной из квартир в башкирском Стерлитамаке.
"Пятилетняя девочка играла со старшим братом. Девочка залезла на шкаф и прыгнула на батут, шкаф упал на нее. Ребенок погиб на месте", - рассказали агентству в СК по Башкирии.
В ведомстве пояснили, что "следственные органы организовали доследственную проверку по факту гибели девочки".
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