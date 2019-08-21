Слуцкий прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Возрождение G8 для России не является самоцелью, но если РФ получит соответствующее приглашение, то необходимо отталкиваться от того, будут ли обеспечены равные права для всех участвующих сторон, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

"Мы не отказываемся ни от каких форматов, но возвращение к G8 - не самоцель. На сегодняшний день такого формата уже не существует. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, "если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите G7 в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон". "Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран клуба G7", - подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем, отметил депутат, идея возрождения G8 еще раз доказывает важную роль России на мировой арене, а шаги "семерки" по сдерживанию и изоляции РФ ни к чему в итоге не приводят. "И это признают и президент США, и президент Франции", - добавил Слуцкий.