Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:31Z
https://ria.ru/20190821/1557736889.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155691/39/1556913963_0:379:2753:1928_1036x0_80_0_0_1089865cc152cefa4c7d0cfd54102b5f.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

12:31 21.08.2019
837
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Возрождение G8 для России не является самоцелью, но если РФ получит соответствующее приглашение, то необходимо отталкиваться от того, будут ли обеспечены равные права для всех участвующих сторон, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.
"Мы не отказываемся ни от каких форматов, но возвращение к G8 - не самоцель. На сегодняшний день такого формата уже не существует. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, "если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите G7 в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон". "Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран клуба G7", - подчеркнул парламентарий.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 03:15РИА Новости
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Вместе с тем, отметил депутат, идея возрождения G8 еще раз доказывает важную роль России на мировой арене, а шаги "семерки" по сдерживанию и изоляции РФ ни к чему в итоге не приводят. "И это признают и президент США, и президент Франции", - добавил Слуцкий.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
1260003
Обсудить 0
Леонид СлуцкийЭммануэль МакронG7Дональд ТрампГосдума РФСШАВ мире
Рекомендуем
Вырубка леса
Китай поддержал усилия России по решению проблемы нелегальной вырубки лесов
РИА
Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите министров G7
Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8
Министерство иностранных дел Греции, архивное фото
В МИД Греции заявили, что не помогут иранскому танкеру добраться до Сирии
Город Киев
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Лента
новостей
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Добыча нефти на Ближнем Востоке
Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ
Штеффен Зайберт
В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7
Вид на Гурзуф и Медведь гору
В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы
Девушка Бориса Джонсона Керри Саймонс
США отказали во въезде девушке премьера Великобритании, сообщили СМИ
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Президент США Дональд Трамп
Эксперт объяснил, почему Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
Пожарный в Германии
СМИ: среди пострадавших при пожаре в Германии оказались двое россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
Лента новостейМолния