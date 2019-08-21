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РИА Новости

Китай поддержал усилия России по решению проблемы нелегальной вырубки лесов

12:30 21.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Правительство Китая поддерживает усилия России и местных правительств, направленных на упорядочение сотрудничества в лесопромышленной сфере и решению проблемы незаконной вырубки лесов, заявили РИА Новости в МИД КНР.
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ. Министр говорил, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа и он лично попросил правоохранительные органы КНР подключиться к решению проблемы "черных лесорубов".
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Комментируя это заявление, в министерстве иностранных дел КНР сообщили РИА Новости, что сотрудничество в лесной промышленности - важная составляющая российско-китайского практического сотрудничества, отметив, что на протяжении многих лет две страны являются важными партнерами друг для друга в этой отрасли.
"В целом двустороннее сотрудничество в этой сфере является хорошим. Но вместе с тем в развитии лесной промышленности России существует проблема незаконной вырубки лесов, которая в определенной степени отразилась на глубине и качестве российско-китайского сотрудничества в этой сфере", - говорится в письменном комментарии, полученном РИА Новости от МИД КНР.
Ведомство также выразило готовность решить эту проблему вместе с российской стороной.
"Китайская сторона поддерживает все усилия Российской Федерации и местных правительств для упорядочивания развития лесной промышленности, поощряет обе стороны развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в культивировании лесных ресурсов и выращивании естественного леса", - заявили в министерстве.
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