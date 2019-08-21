Китай поддержал усилия России по решению проблемы нелегальной вырубки лесов

ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Правительство Китая поддерживает усилия России и местных правительств, направленных на упорядочение сотрудничества в лесопромышленной сфере и решению проблемы незаконной вырубки лесов, заявили РИА Новости в МИД КНР.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ. Министр говорил, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа и он лично попросил правоохранительные органы КНР подключиться к решению проблемы "черных лесорубов".

Комментируя это заявление, в министерстве иностранных дел КНР сообщили РИА Новости, что сотрудничество в лесной промышленности - важная составляющая российско-китайского практического сотрудничества, отметив, что на протяжении многих лет две страны являются важными партнерами друг для друга в этой отрасли.

"В целом двустороннее сотрудничество в этой сфере является хорошим. Но вместе с тем в развитии лесной промышленности России существует проблема незаконной вырубки лесов, которая в определенной степени отразилась на глубине и качестве российско-китайского сотрудничества в этой сфере", - говорится в письменном комментарии, полученном РИА Новости от МИД КНР.

Ведомство также выразило готовность решить эту проблему вместе с российской стороной.