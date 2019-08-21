Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:53Z
https://ria.ru/20190821/1557736729.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155267/43/1552674349_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_215a7614f0ef4b692bf3f56abfac3d5b.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

Глава военного совета Судана принес присягу руководителя суверенного совета

12:29 21.08.2019 (обновлено: 12:53 21.08.2019)
129
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
ХАРТУМ, 21 авг - РИА Новости. Глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны, передает корреспондент РИА Новости.
Аль-Бурхан возглавит высший орган страны - Суверенный совет - на часть переходного периода в 21 месяц.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
19 августа, 12:11Ситуация в Судане
Консолидировать Судан могут только военные, считает эксперт
Присягу избранный руководитель Суверенного совета принес перед назначенным во вторник главой Верховного суда страны.
Во вторник правящий в настоящий момент страной Переходный военный совет издал указ о формировании Суверенного совета Судана, который насчитывает 11 человек. Весь состав Совета будет приведен к присяге в среду перед его главой Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
Ожидается, что в ближайшие часы Переходный военный совет объявит о своем роспуске.
Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
Руководить суверенным советом 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать Совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Президент Судана Омар аль-Башир
19 августа, 14:30Ситуация в Судане
Экс-глава Судана объяснил происхождение обнаруженных у него денег
200000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Члены суверенного совета Судана принесли присягу
РИА
Новости
Йемен
Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
Йемен
Арабская коалиция сбила беспилотники хуситов в Йемене
Скорая помощь, Индия
На севере Индии три человека погибли при крушении вертолета с гумпомощью
Лента
новостей
Добыча нефти на Ближнем Востоке
Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане вступил в должность новый премьер-министр
Пожарный в Германии
СМИ: среди пострадавших при пожаре в Германии оказались двое россиян
Лидер КНДР Ким
Глава Пентагона заявил, что не доверяет Ким Чен Ыну
Министерство иностранных дел Греции, архивное фото
В МИД Греции заявили, что не помогут иранскому танкеру добраться до Сирии
Самолет F-15C Eagle ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Приведенный к присяге Суверенный совет Судана проводит первое заседание
Российский флаг на Красной площади
Концерты, флешмобы и квесты: как отметить День флага России в Москве
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
В США задержали мужчину, угрожавшего убить латиноамериканцев
Вырубка леса
Китай поддержал усилия России по решению проблемы нелегальной вырубки лесов
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил с датским коллегой сотрудничество в Гренландии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
Лента новостейМолния