Глава военного совета Судана принес присягу руководителя суверенного совета

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

ХАРТУМ, 21 авг - РИА Новости. Глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны, передает корреспондент РИА Новости.

Аль-Бурхан возглавит высший орган страны - Суверенный совет - на часть переходного периода в 21 месяц.

Присягу избранный руководитель Суверенного совета принес перед назначенным во вторник главой Верховного суда страны.

Во вторник правящий в настоящий момент страной Переходный военный совет издал указ о формировании Суверенного совета Судана, который насчитывает 11 человек. Весь состав Совета будет приведен к присяге в среду перед его главой Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Ожидается, что в ближайшие часы Переходный военный совет объявит о своем роспуске.

Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.