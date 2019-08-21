Глава военного совета Судана принес присягу руководителя суверенного совета

ХАРТУМ, 21 авг - РИА Новости. Глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны, передает корреспондент РИА Новости.
Аль-Бурхан возглавит высший орган страны - Суверенный совет - на часть переходного периода в 21 месяц.
Присягу избранный руководитель Суверенного совета принес перед назначенным во вторник главой Верховного суда страны.
Во вторник правящий в настоящий момент страной Переходный военный совет издал указ о формировании Суверенного совета Судана, который насчитывает 11 человек. Весь состав Совета будет приведен к присяге в среду перед его главой Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
Ожидается, что в ближайшие часы Переходный военный совет объявит о своем роспуске.
Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
Руководить суверенным советом 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать Совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.