В Волгограде мужчина с двумя ножами напал на полицейских

По информации ведомства, вчера ночью в полицию поступило сообщение от жительницы Волгограда о том, что ее сожитель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, угрожает ей и ведет себя неадекватно. На место выехали полицейские, спасатели и медики. Как сообщает ГУ МВД, мужчина закрылся с женщиной и стал угрожать ей и полицейским, что их покалечит. Сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить его отпустить заложницу, он открыл дверь, а затем двумя ножами ранил одного из патрульных, который был в бронежилете.