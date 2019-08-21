Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:26Z
https://ria.ru/20190821/1557736490.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/83/1557358359_95:0:3038:1655_1036x0_80_0_0_6c4d5b4bf207764e1ddd64bd6d4acaff.jpg
РИА Новости

В Волгограде мужчина с двумя ножами напал на полицейских

12:26 21.08.2019
14680
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВодометный автомобиль "Шторм" в Москве
Водометный автомобиль Шторм в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОЛГОГРАД, 21 авг - РИА Новости. Полицейским в Волгограде пришлось применить табельное оружие, обороняясь от нападения мужчины с двумя ножами, который удерживал в заложниках свою сожительницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
По информации ведомства, вчера ночью в полицию поступило сообщение от жительницы Волгограда о том, что ее сожитель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, угрожает ей и ведет себя неадекватно. На место выехали полицейские, спасатели и медики. Как сообщает ГУ МВД, мужчина закрылся с женщиной и стал угрожать ей и полицейским, что их покалечит. Сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить его отпустить заложницу, он открыл дверь, а затем двумя ножами ранил одного из патрульных, который был в бронежилете.
"В сложившейся ситуации сотрудники полиции, действуя согласно ФЗ "О полиции", применили табельное оружие", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что напавшего удалось задержать, его доставили в больницу, сотруднику полиции госпитализация не понадобилась.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 12:16РИА Новости
В Москве пациент напал на врача спустя месяц после выписки
1617274
Обсудить 0
МВД РФВолгоградПроисшествия
Рекомендуем
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
РИА
Новости
Хирурги проводят операцию
В Новосибирске девушке удалили из желудка гигантский волосяной ком
выставка госархив
Немые свидетели: в Москве открылась выставка о начале Второй мировой войны
ЛЭП
В Вологодской области вертолет зацепил ЛЭП и упал в реку
Лента
новостей
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Курганской области в ДТП погибли две женщины и ребенок
Вид Земли с МКС
Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
Капельница. Архивное фото
Минздрав начал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Азат Зарипов
Подозреваемый в убийстве жены челябинский депутат владел ружьем законно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
Лента новостейМолния