В Волгограде мужчина с двумя ножами напал на полицейских

ВОЛГОГРАД, 21 авг - РИА Новости. Полицейским в Волгограде пришлось применить табельное оружие, обороняясь от нападения мужчины с двумя ножами, который удерживал в заложниках свою сожительницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
По информации ведомства, вчера ночью в полицию поступило сообщение от жительницы Волгограда о том, что ее сожитель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, угрожает ей и ведет себя неадекватно. На место выехали полицейские, спасатели и медики. Как сообщает ГУ МВД, мужчина закрылся с женщиной и стал угрожать ей и полицейским, что их покалечит. Сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить его отпустить заложницу, он открыл дверь, а затем двумя ножами ранил одного из патрульных, который был в бронежилете.
"В сложившейся ситуации сотрудники полиции, действуя согласно ФЗ "О полиции", применили табельное оружие", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что напавшего удалось задержать, его доставили в больницу, сотруднику полиции госпитализация не понадобилась.