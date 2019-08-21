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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Друг погибшего в Греции главы Музея русской иконы рассказал о его работе

12:25 21.08.2019 (обновлено: 12:51 21.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, погибший в авиакатастрофе в Греции, возвращал в Россию уникальные работы, которые были похищены и вывезены на Запад, рассказал РИА Новости друг коллекционера, академик российской академии художеств, заведующий отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексей Лидов.
Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
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"Он создал уникальный, очень важный и для Москвы, и для России новый музей. Теперь главный вопрос - это его судьба. Надо каким-то образом найти возможность этот музей сохранить. Он целиком, на 100% финансировался из личных денег Абрамова. За последние 15 лет из ничего была собрана уникальная коллекция икон, причем собиралась она высокопрофессиональными людьми", - рассказал Лидов.
По его словам, многие выдающиеся иконы были возвращены в Россию из Европы. "Он скупал ценнейшие иконы. Он возвращал в российские музеи похищенные и проданные на Запад шедевры. Это была абсолютно беспрецедентная деятельность. Миша считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги, искренне считая, что именно поэтому у него так успешно идут другие дела. Он был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных", - считает он.
Лидов добавил, что получил подтверждение о смерти Абрамова от его родственников. "У меня есть информация от родственников, которые тоже получили это грустное известие. Предполагаю, что в Греции он был на отдыхе", - отметил он.
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Религия и мировоззрениерелигияМузей русской иконыМихаил АбрамовГрецияРоссия
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