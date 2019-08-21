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РИА Новости

ЕР приостановит членство подозреваемого в убийстве челябинского депутата

12:21 21.08.2019
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© Фото : официальный сайт администрации Локомотивного городского округа Челябинской областиАзат Зарипов
Азат Зарипов
© Фото : официальный сайт администрации Локомотивного городского округа Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг – РИА Новости. Партия "Единая Россия" приостановит членство депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа в Челябинской области Азата Зарипова, подозреваемого в совершении убийства, сообщило в среду челябинское региональное отделение партии.
По данным следствия, в ночь на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный подозреваемый в ходе бытовой ссоры с женой произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Партия "Единая Россия" приостановит членство депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа Азата Зарипова на время следственных действий до решения суда. Вопрос будет рассмотрен местным политическим советом на основании Устава ВПП "Единая Россия", - говорится в сообщении партии.
По данным сайта Собрания депутатов Локомотивного городского округа, Зарипов является председателем комиссии по социальной политике, также он является главным врачом областной больницы рабочего поселка Локомотивный.
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