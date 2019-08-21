Более 80% россиян не любят фотографироваться, показал опрос

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (82%) не любят фотографироваться, при этом 47% граждан, преимущественно женщинам, обычно не нравится, как они получаются на снимках, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из результатов опроса, 82% россиян не любят фотографироваться, чаще так отвечали мужчины (84% против 79% женщин), лишь 16% придерживаются обратного мнения.

По данным исследования, 47% граждан обычно не нравится, как они получаются на фотографиях - среди них преимущественно женщины (52% против 39% мужчин), 45% - нравится.

Отмечается, что 70% респондентов фотографируют или они сами фотографируются с разной периодичностью - эпизодически, но не менее одного раза в полгода (41%), несколько раз в месяц (20%), несколько раз в неделю (8%), практически ежедневно (1%). Лишь 29% ответили, что не фотографируются.

По результатам ВЦИОМ, чаще всего для своих фотографий россияне используют мобильный телефон или смартфон (82%), реже - цифровой (15%) или пленочный фотоаппарат или полароид (1%).

Помимо этого, исследование показало, что за последние год-два 67% опрошенных вообще не печатали для себя фотографии их самих или близких, лишь 22% печатали отдельные фотографии, еще 5% печатали их меньшую часть сделанных фото, 3% - примерно половину из них, 2% - большую часть снимков, 1% - почти все сделанные фотографии.

По данным опроса, чаще всего россияне размещают свои фотографии в социальной сети "ВКонтакте" (59%), на втором месте - "Одноклассники" (49%), на третьем - Instagram (44%).