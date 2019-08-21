Власти Дагестана подготовят рекомендации по ограничению телефонов в школах

"Рекомендации приняты к сведению. Для образовательных организаций региона соответствующие рекомендации будут разработаны с учетом общественного мнения, в частности, позиции родительских комитетов", - сказала представитель минобразования Дагестана.

Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Отмечалось, что анализ международного опыта показывает, что длительное время использования телефонов, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.