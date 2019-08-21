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РИА Новости

Власти Дагестана подготовят рекомендации по ограничению телефонов в школах

12:18 21.08.2019
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Министерство образования и науки Дагестана подготовит рекомендации по ограничению использования телефонов в школах с учетом мнения родителей учеников, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
"Рекомендации приняты к сведению. Для образовательных организаций региона соответствующие рекомендации будут разработаны с учетом общественного мнения, в частности, позиции родительских комитетов", - сказала представитель минобразования Дагестана.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Отмечалось, что анализ международного опыта показывает, что длительное время использования телефонов, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.
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