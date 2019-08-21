Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:14Z
https://ria.ru/20190821/1557734277.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155765/97/1557659706_0:0:1969:1107_1036x0_80_0_0_25cda33259adb787fdbc097f6101d125.jpg
РИА Новости

В Совфеде заявили о попытках США втянуть Россию в новую гонку вооружений

12:14 21.08.2019
494
© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. США начали новую гонку вооружений, пытаясь втянуть в нее Россию, РФ примет меры по обеспечению нацбезопасности без ущерба для своей экономики, заявил в среду член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.
Здание Пентагона
20 августа, 20:15РИА Новости
В Пентагоне рассказали подробности испытаний запрещенной ДРСМД ракеты
"Все очевиднее, что США начали новую гонку вооружений, пытаясь втянуть в нее и Россию. Сделана ставка на экономическое истощение нашей страны. Но сегодняшняя Россия – не Советский Союз, и бездумно соревноваться с США в этой сфере мы не намерены", - сказал Клинцевич РИА Новости.
Тем не менее, пусть американцы не питают иллюзий: стратегический баланс сил в мире будет сохранен, отметил политик. "Наши сегодняшние возможности в области прорывных военных технологий позволяют решить эту задачу без нанесения какого-либо ущерба для экономики и социальной сферы России", - подчеркнул он.
Клинцевич обратил внимание, что разработка и испытание в США ракет, запрещенных ДРСМД, совпали по времени с приглашением России на саммит G-7.
"Ясно, что эти вещи никак не могут стыковаться друг с другом, и, на мой взгляд, здесь не тот случай, когда правая рука не знает, что делает левая. Так что волей-неволей приходится рассматривать приглашение на данный саммит лишь как отвлекающий маневр. Просто присутствовать на нем у России нет никакой необходимости", - заключил сенатор.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
20 августа, 16:46РИА Новости
США готовили испытание ракеты задолго до выхода из ДРСМД, заявил Лавров
1100010
Обсудить 2
Выход США из договора о РСМДСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите министров G7
Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8
РИА
Новости
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
В Берлине понимают важность налаживания диалога с Россией, считает эксперт
Город Киев
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Лента
новостей
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Боевые машины РСЗО Торнадо-Г
Реактивная система "Торнадо-С" получила экспортный паспорт
Многофункциональный истребитель Су-57
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
Штаб-квартира Министерства обороны США
Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия
Участник акции Тысяча белых роз, посвящённой годовщине террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017
ФСБ включила в список запрещенных организаций "Катиба Таухид валь-Джихад"*
Экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен
В гроб Договора о РСМД вбит гвоздь, заявил экс-помощник госсекретаря США
Дмитрий Гудков
Суд отклонил иск Гудкова из-за отказа в регистрации на выборах в МГД
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных испытаний в США
Вырубка леса
Китай поддержал усилия России по решению проблемы нелегальной вырубки лесов
Израильский военный беспилотник
Израильские БПЛА нанесли удар по военным базам, утверждает иракский депутат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
Лента новостейМолния