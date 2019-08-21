В Совфеде заявили о попытках США втянуть Россию в новую гонку вооружений

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. США начали новую гонку вооружений, пытаясь втянуть в нее Россию, РФ примет меры по обеспечению нацбезопасности без ущерба для своей экономики, заявил в среду член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.

"Все очевиднее, что США начали новую гонку вооружений, пытаясь втянуть в нее и Россию. Сделана ставка на экономическое истощение нашей страны. Но сегодняшняя Россия – не Советский Союз, и бездумно соревноваться с США в этой сфере мы не намерены", - сказал Клинцевич РИА Новости.

Тем не менее, пусть американцы не питают иллюзий: стратегический баланс сил в мире будет сохранен, отметил политик. "Наши сегодняшние возможности в области прорывных военных технологий позволяют решить эту задачу без нанесения какого-либо ущерба для экономики и социальной сферы России", - подчеркнул он.

Клинцевич обратил внимание, что разработка и испытание в США ракет, запрещенных ДРСМД, совпали по времени с приглашением России на саммит G-7.