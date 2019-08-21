Суд отклонил иск Гудкова из-за отказа в регистрации на выборах в МГД

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил иск Дмитрия Гудкова, который оспаривал решение избиркомов не регистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Политик подавал в суд на окружной, городской и федеральный избиркомы, которые последовательно отказались регистрировать его из-за слишком большого числа недействительных подписей.

Отказное решение принято "в связи с пропущенным сроком для подачи административного искового заявления такой категории".

Для регистрации Гудкову не хватило 300 достоверных подписей.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).

При проверке подписей обнаружилось множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.