Водитель мусоровоза, попавший в ДТП в Челябинске, был пьян

ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля "КамАЗ", столкнувшийся во вторник в Челябинске с микроавтобусом, находился в состоянии опьянения, он помещен в изолятор, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным УГИБДД России по региону, ДТП произошло 20 августа в 01.10 (23.10 мск 19 августа) по улице Блюхера. По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" (мусоровоз) столкнулся с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. Травмы получили водитель "КамАЗ" и его пассажир. По данным горадминистрации, всего в ДТП пострадали 13 человек. Все пострадавшие были доставлены в стационары - девять человек госпитализированы, из них двое находились в тяжелом состоянии. Позже горадминистрация сообщила, что в больнице скончалась 17-летняя девушка, пассажирка микроавтобуса, находившаяся в тяжелом состоянии.

"При освидетельствовании водителя автомобиля "КамАЗ" установлено, что он находился в состоянии опьянения. Водитель "КамАЗ" в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

С учетом тяжести наступивших последствий, нахождения водителя в состоянии опьянения следствием решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.