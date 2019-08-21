Водитель мусоровоза, попавший в ДТП в Челябинске, был пьян

ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля "КамАЗ", столкнувшийся во вторник в Челябинске с микроавтобусом, находился в состоянии опьянения, он помещен в изолятор, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным УГИБДД России по региону, ДТП произошло 20 августа в 01.10 (23.10 мск 19 августа) по улице Блюхера. По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" (мусоровоз) столкнулся с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. Травмы получили водитель "КамАЗ" и его пассажир. По данным горадминистрации, всего в ДТП пострадали 13 человек. Все пострадавшие были доставлены в стационары - девять человек госпитализированы, из них двое находились в тяжелом состоянии. Позже горадминистрация сообщила, что в больнице скончалась 17-летняя девушка, пассажирка микроавтобуса, находившаяся в тяжелом состоянии.
"При освидетельствовании водителя автомобиля "КамАЗ" установлено, что он находился в состоянии опьянения. Водитель "КамАЗ" в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
С учетом тяжести наступивших последствий, нахождения водителя в состоянии опьянения следствием решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
Полицией возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения"), добавляется в сообщении. Полиция поясняет, что в связи со смертью одного из пассажиров преступление будет квалифицировано по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся за управлением транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").