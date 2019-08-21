Ущерб от засухи в Забайкалье превысил 200 миллионов рублей

ЧИТА, 21 авг – РИА Новости. Ущерб от засухи в Забайкалье составил свыше 200 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

"В общей сложности ущерб, нанесенный засухой агропромышленному комплексу региона, составил 218,2 миллиона рублей. Площадь гибели сельскохозяйственных культур в результате почвенной и атмосферной засухи составила 35,4 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от сельхозорганизаций и фермерских хозяйств из семи пострадавших муниципальных районов поступило 48 пакетов документов для компенсации ущерба. Они направлены в министерство сельского хозяйства РФ, специалисты которого дадут экспертную оценку и вынесут соответствующее решение.

На прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщала, что пострадавшие от ЧС регионы запросили дополнительную господдержку для аграриев в 6 миллиардов рублей. Она также отмечала, что в текущем году двум регионам - Забайкальскому краю и Иркутской области - уже выделялись субсидии в связи с ЧС, и средства даже дошли до сельхозпроизводителей.