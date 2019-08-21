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РИА Новости

Суд в Москве оставил под домашним арестом топ-менеджера "Рольфа"

12:09 21.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде
Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолий Кайро в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом топ-менеджера компании "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого в выводе денег за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил судья Артур Карпов. Таким образом, Кайро останется под домашним арестом как минимум до 25 ноября.
"Необходимо назначить проведение судебных экспертиз, допросить около 20 сотрудников "Рольфа". Учитывая, что по данному уголовному делу сбор доказательств продолжается, ходатайствую о продлении срока содержания", - заявил на заседании следователь. Прокурор поддержал позицию коллеги.
Кайро с ними не согласился. "На моем иждивении состоит моя дочь 8 лет, а также мать, которая находится в Киеве. Состояние моего здоровья требует прогулок и физической нагрузки за пределами квартиры. Я не имею намерения скрываться от следователя", - сказал Кайро. Его адвокат просил изменить меру пресечения на залог в 20 миллионов рублей.
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По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергея Петрова.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.
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Анатолий КайроДело руководства "Рольфа"Сергей ПетровРольфБасманный суд г. МосквыМоскваРоссияПроисшествия
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