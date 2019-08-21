Суд в Москве оставил под домашним арестом топ-менеджера "Рольфа"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом топ-менеджера компании "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого в выводе денег за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил судья Артур Карпов. Таким образом, Кайро останется под домашним арестом как минимум до 25 ноября.

"Необходимо назначить проведение судебных экспертиз, допросить около 20 сотрудников "Рольфа". Учитывая, что по данному уголовному делу сбор доказательств продолжается, ходатайствую о продлении срока содержания", - заявил на заседании следователь. Прокурор поддержал позицию коллеги.

Кайро с ними не согласился. "На моем иждивении состоит моя дочь 8 лет, а также мать, которая находится в Киеве. Состояние моего здоровья требует прогулок и физической нагрузки за пределами квартиры. Я не имею намерения скрываться от следователя", - сказал Кайро. Его адвокат просил изменить меру пресечения на залог в 20 миллионов рублей.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергея Петрова.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.