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РИА Новости

Реактивная система "Торнадо-С" получила экспортный паспорт

12:08 21.08.2019 (обновлено: 12:42 21.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБоевые машины РСЗО "Торнадо-Г"
Боевые машины РСЗО Торнадо-Г
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г" . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новейшая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" выходит на международный рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

"Система уже получила экспортный паспорт и готова к выходу на международный рынок. Ее главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 300-миллиметровых управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 километров", — приводит пресс-служба слова индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.

Реактивные снаряды с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами разработало предприятие НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева на базе корректируемых 300-миллиметровых реактивных снарядов РСЗО "Смерч", отметил гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин.
Он пояснил, что система управления снарядов построена на "бесплатформенной инерциальной навигационной системе с поддержкой бортовой аппаратуры спутниковой навигации".
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Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" (9К515) — результат глубокой модернизации РСЗО "Смерч". По сравнению с предшественницей она имеет улучшенные тактико-технические характеристики, в частности, существенно повышенные дальность и точность стрельбы.
Боевая машина РСЗО Торнадо-Г
Торнадо-С

"Торнадо-С" предназначена для огневого поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов. РСЗО может применяться против артиллерийских и ракетных подразделений, в том числе систем высокоточного оружия, в районах сосредоточения, на марше, на огневых и стартовых позициях. Также система способна поражать мотопехотные и танковые подразделения, пункты управления войсками, средства противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты на взлетно-посадочных площадках.

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Торнадо-СРостехБезопасность
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