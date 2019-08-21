Реактивная система "Торнадо-С" получила экспортный паспорт

"Система уже получила экспортный паспорт и готова к выходу на международный рынок. Ее главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 300-миллиметровых управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 километров", — приводит пресс-служба слова индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.
"Торнадо-С" предназначена для огневого поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов. РСЗО может применяться против артиллерийских и ракетных подразделений, в том числе систем высокоточного оружия, в районах сосредоточения, на марше, на огневых и стартовых позициях. Также система способна поражать мотопехотные и танковые подразделения, пункты управления войсками, средства противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты на взлетно-посадочных площадках.