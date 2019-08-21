Историк назвал основателя Музея русской иконы светлым человеком

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Погибший в Греции основатель Музея русской иконы предприниматель и меценат Михаил Абрамов был светлым и невероятно щедрым человеком, рассказал РИА Новости известный историк, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Вертолет с тремя людьми на борту упал в проливе Галата - Порос на востоке Пелопоннеса после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Завотделом культуры древности Института мировой культуры МГУ Алексей Лидов подтвердил, что в катастрофе погиб основатель Музея русской иконы Абрамов.
"Это чудовищный удар. Это светлый, невероятно щедрый человек", - рассказал Брюн.
Музей русской иконы был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.
Абрамов также входил в состав попечительского совета Высоко-Петровского мужского ставропигиального монастыря Москвы, был членом попечительского совета Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря в Звенигороде, поддерживал строительство Храмового комплекса на Борисовских прудах в Москве. Кроме того, как сообщается на сайте Музея русской иконы, Абрамов жертвовал значительные средства на поддержку детских клиник и учреждений, в том числе помогал детскому дому №19 в Москве и школе-пансионату при подворье патриарха Московского и всея Руси в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в поселке Приазовский Темрюкского района Краснодарского края.