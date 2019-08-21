Историк назвал основателя Музея русской иконы светлым человеком

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Погибший в Греции основатель Музея русской иконы предприниматель и меценат Михаил Абрамов был светлым и невероятно щедрым человеком, рассказал РИА Новости известный историк, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

Вертолет с тремя людьми на борту упал в проливе Галата - Порос на востоке Пелопоннеса после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Завотделом культуры древности Института мировой культуры МГУ Алексей Лидов подтвердил, что в катастрофе погиб основатель Музея русской иконы Абрамов.

"Это чудовищный удар. Это светлый, невероятно щедрый человек", - рассказал Брюн.

Музей русской иконы был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.