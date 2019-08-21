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РИА Новости

Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

12:01 21.08.2019 (обновлено: 12:50 21.08.2019)
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© Fotolia / SchankzВода в бассейне
Вода в бассейне
© Fotolia / Schankz
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мать пострадавшей в Турции двенадцатилетней девочки из Санкт-Петербурга Наталья Адамова рассказала о состоянии ребенка.
"Она сама не дышит, в коме, у нее очень низкое давление. <…> Врачи говорят, что есть повреждения головного мозга, печени, легких. Она не транспортабельна", — сообщила женщина телеканалу РЕН ТВ.
По ее словам, с семьей связались генконсул, представители администрации Санкт-Петербурга и Следственного комитета.
Инцидент произошел 18 августа, когда семья купалась в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме. Отец девочки нырнул под воду и увидел, что руку дочери затянуло в трубу. Рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку из бассейна.
По данным посольства России в Анкаре, ребенок находится в критическом состоянии в палате реанимации больницы города Денизли.
Расходы на лечение будут возмещены страховой компанией за счет предусмотренных договором лимитов.
Российские дипломаты уже запросили всю информацию об инциденте у властей провинции, полиции и владельца отеля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
20 августа, 22:56РИА Новости
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
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