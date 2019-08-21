Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мать пострадавшей в Турции двенадцатилетней девочки из Санкт-Петербурга Наталья Адамова рассказала о состоянии ребенка.

"Она сама не дышит, в коме, у нее очень низкое давление. <…> Врачи говорят, что есть повреждения головного мозга, печени, легких. Она не транспортабельна", — сообщила женщина телеканалу РЕН ТВ.

По ее словам, с семьей связались генконсул, представители администрации Санкт-Петербурга и Следственного комитета.

Инцидент произошел 18 августа, когда семья купалась в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме. Отец девочки нырнул под воду и увидел, что руку дочери затянуло в трубу. Рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку из бассейна.

По данным посольства России в Анкаре, ребенок находится в критическом состоянии в палате реанимации больницы города Денизли.

Расходы на лечение будут возмещены страховой компанией за счет предусмотренных договором лимитов.