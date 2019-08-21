В Пермском крае выпал град с перепелиное яйцо

ПЕРМЬ, 21 авг — РИА Новости. В деревне Березник Гамовского сельского поселения Пермского края выпал град диаметром в три сантиметра, сообщает Центр географических информационных систем Пермского государственного национального исследовательского университета.

По данным метеорологов, причиной этого стало поступление очень влажной и неустойчивой воздушной массы с тропическими свойствами при одновременном прохождении холодного фронта.

Такой же град выпал накануне в поселке Чернушка. В доказательство местные жители опубликовали в соцсетях фотографии градин.

В центре отметили, что за минувшие сутки в Перми выпал 31 миллиметр осадков — около 40 процентов от месячной нормы.

"Это самый сильный ливень нынешнего лета. С начала августа в Перми выпало уже 160 миллиметров (чуть больше двух месячных норм), а с начала лета — 364 миллиметра. Это уже близко к рекордным суммам осадков лета 2015 и 2017 годов", — пояснили метеорологи.

В городских пабликах "Вконтакте" появились фото и видео последствий вчерашнего ливня. На кадрах видно, как машины едут по затопленным улицам, а пешеходы пересекают проезжую часть по щиколотку в воде, во дворах затоплены цветники и клумбы.