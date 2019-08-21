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РИА Новости

В Пермском крае выпал град с перепелиное яйцо

11:56 21.08.2019 (обновлено: 14:57 21.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкГрад
Град
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 21 авг — РИА Новости. В деревне Березник Гамовского сельского поселения Пермского края выпал град диаметром в три сантиметра, сообщает Центр географических информационных систем Пермского государственного национального исследовательского университета.
По данным метеорологов, причиной этого стало поступление очень влажной и неустойчивой воздушной массы с тропическими свойствами при одновременном прохождении холодного фронта.
Такой же град выпал накануне в поселке Чернушка. В доказательство местные жители опубликовали в соцсетях фотографии градин.
В центре отметили, что за минувшие сутки в Перми выпал 31 миллиметр осадков — около 40 процентов от месячной нормы.
"Это самый сильный ливень нынешнего лета. С начала августа в Перми выпало уже 160 миллиметров (чуть больше двух месячных норм), а с начала лета — 364 миллиметра. Это уже близко к рекордным суммам осадков лета 2015 и 2017 годов", — пояснили метеорологи.
В городских пабликах "Вконтакте" появились фото и видео последствий вчерашнего ливня. На кадрах видно, как машины едут по затопленным улицам, а пешеходы пересекают проезжую часть по щиколотку в воде, во дворах затоплены цветники и клумбы.
В администрации Перми заявили, что коммунальные службы и подрядные организации в кратчайшие сроки приведут поврежденные участки в нормативное состояние. "Проверяем все системы водоотведения, ливневой канализации, дренажные системы", — цитирует пресс-служба мэрии заместителя начальника управления внешнего благоустройства Кирилла Самаркина.
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