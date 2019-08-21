Школа на 550 мест появится в подмосковном Электрогорске в 2021 году

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Общеобразовательную школу на 550 мест построят в 2020 году в городе Электрогорск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству школы на 550 мест в городском округе Электрогорск. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году", - цитирует пресс-служба слова министра Руслана Тагиева.
Отмечается, что новое здание будет возведено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения. Реализация проекта осуществляется в рамках национального проекта "Современная школа" и финансируется из средств бюджета.