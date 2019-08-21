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РИА Новости
Новости Подмосковья

Школа на 550 мест появится в подмосковном Электрогорске в 2021 году

11:55 21.08.2019
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
На уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Общеобразовательную школу на 550 мест построят в 2020 году в городе Электрогорск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству школы на 550 мест в городском округе Электрогорск. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году", - цитирует пресс-служба слова министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что новое здание будет возведено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения. Реализация проекта осуществляется в рамках национального проекта "Современная школа" и финансируется из средств бюджета.
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