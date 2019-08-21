На юге Таиланда при взрывах пострадали семь человек

БАНГКОК, 21 авг - РИА Новости. Семь человек, включая троих детей, получили ранения различной степени тяжести в результате серии взрывов, произошедших в четырех районах провинции Ялла в Таиланде вечером во вторник и в ночь со вторника на среду, сообщает Семь человек, включая троих детей, получили ранения различной степени тяжести в результате серии взрывов, произошедших в четырех районах провинции Ялла в Таиланде вечером во вторник и в ночь со вторника на среду, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда

Взрывы самодельных взрывных устройств произошли в трех случаях у опор линий электропередач, в одном - у вышки мобильной связи, и в одном - у уличного банкомата. Два человека были ранены в результате первого взрыва, еще пять человек, включая трех девочек-школьниц, пострадали при взрыве у банкомата, говорится в сообщении. Взрывы также на несколько часов прервали подачу электроэнергии в двух районах провинции.

Взрывы произошли через день после отказа правительства Таиланда рассмотреть вопрос об освобождении находящихся под следствием задержанных исламских боевиков, членов сепаратистских организаций, действующих на юге страны. Ранее представители основной сепаратистской группировки, "Национального революционного фронта" (Barisan Revolusi Nasional, BRN) назвали освобождение задержанных боевиков условием возобновления переговоров с правительством.

Руководство управления внутренней безопасности Таиланда, которое координирует борьбу с боевыми группами сепаратистов, не считает взрывы как-либо связанными с отказом в освобождении боевиков, сообщает телеканал.

Вице-премьер Таиланда по вопросам безопасности генерал Правит Вонгсуван, в понедельник озвучивший отказ правительства принять условия сепаратистов, также отрицает связь серии взрывов с этим отказом.

"Эти взрывы не имеют ничего общего ни с требованиями сепаратистов, ни с недавними взрывами в Бангкоке", - заявил генерал в выпуске новостей Третьего национального телеканала.

Переговоры между центральным правительством Таиланда и исламскими сепаратистскими организациями, действующими в пограничных с Малайзией южных провинциях Таиланда Ялла, Наративат и Паттани, значительную часть населения которых составляют этнические малайцы, мусульмане по вероисповеданию, велись неоднократно, но, в основном, безуспешно в последние 15 лет. Вооруженное противостояние сил безопасности и боевиков-сепаратистов продолжается в регионе с 2004 года. За время конфликта на "крайнем юге" Таиланда, как принято называть этот регион, в результате перестрелок, обстрелов и взрывов самодельных взрывных устройств погибли почти семь тысяч человек, в основном гражданские лица как мусульманского, так и буддийского вероисповедания.