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РИА Новости

Изнасилованной в Удмуртии девочке нужна помощь психолога, заявила омбудсмен

11:48 21.08.2019
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© Fotolia / Photographee.euПсихолог
Психолог
© Fotolia / Photographee.eu
Психолог. Архивное фото
УФА, 21 авг - РИА Новости. Семилетняя девочка, ставшая жертвой насильника, досрочно освобожденного из колонии, нуждается в психологической помощи, специалисты ведут переговоры с ее мамой, чтобы повезти ребенка в Ижевск для оказания помощи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.
Ранее правоохранители республики задержали в удмуртском Глазове местного жителя, который заманил маленькую девочку в безлюдный двор, обещав купить сладости и покатать на каруселях, и изнасиловал ее. Сообщалось, что злоумышленник ранее был приговорен к казни за тяжкие преступления, но после 1998 года помилован и три года назад отпущен на свободу по УДО.
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Детский омбудсмен сообщила РИА Новости, что специалисты по данному происшествию проводят проверку и оказывают всестороннюю помощь ребенку и ее семье.
"Наша задача – скорее реабилитировать девочку. Сейчас с ней занимается психолог из глазовского детского дома, но специалистов, умеющих работать с детьми-жертвами сексуального насилия, единицы, и они находятся в центре реабилитации в Ижевске. Сейчас ведем переговоры с мамой, уговариваем ее повезти ребенка в столицу региона. Переговоры даются с трудом, так как мама считает, что с ребенком лучше не говорить о случившемся", - сообщила агентству Авдеева, отметив, что многие родители не понимают, что детям необходима психологическая помощь.
По словам детского омбудсмена, девочка в момент инцидента гостила у отца в городе Глазове. "Родители ребенка в разводе, отец живет в Глазове, она приехала к нему в гости. Ребенок постоянно проживает в селе в Глазовском районе с мамой, бабушкой и старшей сестрой. Она готовилась 1 сентября идти в первый класс. Семья очень положительная, ребенок очень хорошо воспитан, и конечно, очень доверчив", - рассказала РИА Новости Авдеева.
По ее словам, сельские дети по сравнению с городскими более доверчивы и могут быть не готовы к опасностям. "Нехватка профилактики детей об опасностях, которые предоставляют злоумышленники, в селах стоит остро. Мы планируем проработать эту тему, чтобы в сельских детских садах и школах увеличить внимание к таким вопросам", - пояснила уполномоченный.
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