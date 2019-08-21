СМИ: пассажиры севшего в Мадриде самолета пострадали из-за турбулентности

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По меньшей мере 35 пассажиров летевшего из Маврикия в Испанию самолета пострадали из-за турбулентности, вызвавшей резкую потерю высоты воздушного судна, сообщает газета Mundo . По меньшей мере 35 пассажиров летевшего из Маврикия в Испанию самолета пострадали из-за турбулентности, вызвавшей резкую потерю высоты воздушного судна, сообщает газета

Инцидент произошел во вторник вечером с самолетом Airbus A330-343, который совершал полет из столицы Маврикия города Порт-Луи. Компания, которой принадлежит самолет, а также точное количество пассажиров и членов экипажа на борту не сообщаются.

Позднее СМИ сообщили, что самолет принадлежит испанской чартерной авиакомпании Evelop.

По данным издания, во время полета самолет попал в зону турбулентности и резко потерял около 300 метров высоты. Пилотам удалось вывести самолет из пике. При посадке в мадридском аэропорту Барахас был задействован экстренный план из-за сообщения о пострадавших на борту.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась 35 пассажирам. Более 10 пострадавших были госпитализированы с ушибами, травмами и порезами.