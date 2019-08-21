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РИА Новости

СМИ: пассажиры севшего в Мадриде самолета пострадали из-за турбулентности

11:48 21.08.2019 (обновлено: 13:21 21.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Салон самолета. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По меньшей мере 35 пассажиров летевшего из Маврикия в Испанию самолета пострадали из-за турбулентности, вызвавшей резкую потерю высоты воздушного судна, сообщает газета Mundo.
Инцидент произошел во вторник вечером с самолетом Airbus A330-343, который совершал полет из столицы Маврикия города Порт-Луи. Компания, которой принадлежит самолет, а также точное количество пассажиров и членов экипажа на борту не сообщаются.
Позднее СМИ сообщили, что самолет принадлежит испанской чартерной авиакомпании Evelop.
По данным издания, во время полета самолет попал в зону турбулентности и резко потерял около 300 метров высоты. Пилотам удалось вывести самолет из пике. При посадке в мадридском аэропорту Барахас был задействован экстренный план из-за сообщения о пострадавших на борту.
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Сообщается, что медицинская помощь потребовалась 35 пассажирам. Более 10 пострадавших были госпитализированы с ушибами, травмами и порезами.
"Мы родились заново. Я думала, что самолет разобьется", - заявила одна из пассажирок рейса.
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