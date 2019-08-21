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РИА Новости

Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве

11:44 21.08.2019
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© РИА НовостиГород Киев
Город Киев
© РИА Новости
Город Киев. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг – РИА Новости. Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возвращения России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
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"Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины", - написал Кириленко в среду на своей странице в Twitter.
По его мнению, заявление о возможном возвращении России к работе в группе ведущих стран мира говорит о том, что смену власти на Украине ее партнеры восприняли как изменение позиций в отношении РФ. "Россию могут вернуть в G8 в следующем году. Наверное, наши партнеры оценивают смену власти на Украине как изменение позиции Украины в отношении России. А наша внешняя политика стала пассивной", - добавил Кириленко.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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"Качественное изменение". Трамп и Макрон договорились пригласить РФ на G7Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщают СМИ. Эксперт Виктория Панова в эфире радио Sputnik высказала свою точку зрения по поводу возможного возобновления формата G8.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Дональд ТрампG8Вячеслав КириленкоВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну и в чём поражение? Поражением я называю то что Газпром продавая газ Украине умудрился проиграть судебные дела и должен теперь твой самой украине миллиарды долларов, хотя может уже и выплатил, всепобедимость россии не позволить афишировать эту тему.
21 августа, 11:49
ХоХочу официально заявить, что
3220316
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