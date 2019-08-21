Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости. Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возвращения России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

"Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины", - написал Кириленко в среду на своей странице в Twitter

Росію можуть повернути до G8 вже наступного року. Напевно наші партнери оцінюють зміну влади в Україні як зміну позиції України щодо Росії. А наша зовнішня політика стала пасивною. Повернення Росії до G8 без деокупації Донбасу та деанексації Криму стане великою поразкою України — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) August 21, 2019

По его мнению, заявление о возможном возвращении России к работе в группе ведущих стран мира говорит о том, что смену власти на Украине ее партнеры восприняли как изменение позиций в отношении РФ. "Россию могут вернуть в G8 в следующем году. Наверное, наши партнеры оценивают смену власти на Украине как изменение позиции Украины в отношении России. А наша внешняя политика стала пассивной", - добавил Кириленко.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.