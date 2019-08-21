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РИА Новости

В Минске приступила к работе гуманитарная подгруппа по Донбассу

11:38 21.08.2019
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© AP Photo / Sergei GritsМашины припаркованные у здания правительства во время переговоров по урегулированию украинского кризиса в Минске
Машины припаркованные у здания правительства во время переговоров по урегулированию украинского кризиса в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Подгруппа по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу приступила к работе в Минске, сообщил в среду журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В среду в Минске пройдут заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.
"Гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы приступила к переговорам в Минске. В рамках сегодняшних встреч предполагается продолжить рассмотрение вопросов, связанных с проведением обмена удерживаемыми лицами. Также особое внимание будет уделено обсуждению механизма поиска лиц, пропавших без вести", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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