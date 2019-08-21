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РИА Новости

Глава Мордовии наградит участников спасения младенца в Саранске

11:36 21.08.2019 (обновлено: 12:31 21.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков наградит участников спасения пятимесячного ребенка, которого отец хотел выбросить из окна третьего этажа в Саранске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить его с третьего этажа дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции и МЧС через балкон соседней квартиры смогли спасти пятимесячную дочь злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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"Я считаю, что эти люди не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили как настоящие герои. Спасибо ребятам за то, что попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили все лучшие качества сотрудников внутренних дел и МЧС, повели себя как настоящие мужчины. Они гордость нашей республики, достойный пример для подражания и, безусловно, заслуживают людской благодарности и самых высоких наград", - цитирует пресс-служба слова Волкова.
Главой республики принято решение наградить лейтенанта полиции, участкового уполномоченного Василия Мартынова – орденом Славы III степени, старшего сержанта полиции, полицейского (водителя) Виктора Ковальчука и подполковника внутренней службы, заместителя начальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУМЧС РФ по республике Руслана Алукаева - медалью "За заслуги перед Республикой Мордовия".
"Вручение наград будет проведено в ближайшие дни, в ходе мероприятия, посвященного Дню государственного флага Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
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Владимир Волков (политик)МордовияСаранскОбщество
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