Глава Мордовии наградит участников спасения младенца в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков наградит участников спасения пятимесячного ребенка, которого отец хотел выбросить из окна третьего этажа в Саранске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить его с третьего этажа дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции и МЧС через балкон соседней квартиры смогли спасти пятимесячную дочь злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

"Я считаю, что эти люди не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили как настоящие герои. Спасибо ребятам за то, что попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили все лучшие качества сотрудников внутренних дел и МЧС, повели себя как настоящие мужчины. Они гордость нашей республики, достойный пример для подражания и, безусловно, заслуживают людской благодарности и самых высоких наград", - цитирует пресс-служба слова Волкова.

Главой республики принято решение наградить лейтенанта полиции, участкового уполномоченного Василия Мартынова – орденом Славы III степени, старшего сержанта полиции, полицейского (водителя) Виктора Ковальчука и подполковника внутренней службы, заместителя начальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУМЧС РФ по республике Руслана Алукаева - медалью "За заслуги перед Республикой Мордовия".

"Вручение наград будет проведено в ближайшие дни, в ходе мероприятия, посвященного Дню государственного флага Российской Федерации", - отмечается в сообщении.