Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вспышка инфекционной болезни листериоз зафиксирована в Испании, российским гражданам рекомендуется учитывать это при планировании поездок в эту страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria, характеризуется высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.

"Просим граждан обратить внимание на информацию о неблагополучии по листериозу в Испании и учитывать её при планировании поездок", - говорится в сообщении.

В России ситуация по заболеваемости листериозом в течение последних лет остается благополучной, фиксируются единичные случаи болезни, уточнили в пресс-службе.