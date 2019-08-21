Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T11:35Z
https://ria.ru/20190821/1557731782.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/64/1555586479_0:125:1920:1205_1036x0_80_0_0_0d409890a980efac8933a90ffa8d7770.jpg
РИА Новости
Туризм

Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании

11:35 21.08.2019
4247
© Фото : Pixabay/sgalisteoТуристы на пляже Испании
Туристы на пляже Испании
© Фото : Pixabay/sgalisteo
Туристы на пляже Испании. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вспышка инфекционной болезни листериоз зафиксирована в Испании, российским гражданам рекомендуется учитывать это при планировании поездок в эту страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria, характеризуется высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
Машина скорой помощи в Испании
20 августа, 15:11РИА Новости
В Испании зафиксировали первую смерть от листериоза
"Просим граждан обратить внимание на информацию о неблагополучии по листериозу в Испании и учитывать её при планировании поездок", - говорится в сообщении.
В России ситуация по заболеваемости листериозом в течение последних лет остается благополучной, фиксируются единичные случаи болезни, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в автономном сообществе Андалусия листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы. Министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.
300109
Обсудить 0
ТуризмРоспотребнадзорРоссияИспания
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Лента
новостей
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Капельница. Архивное фото
Минздрав начал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Полиция
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
Хирурги проводят операцию
В Новосибирске девушке удалили из желудка гигантский волосяной ком
Композитор Игорь Крутой
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
Лента новостейМолния