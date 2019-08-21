Антикоррупционное бюро Украины прекратило дело против компании Зеленского

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило уголовное дело, возбужденное из-за возможной растраты госсредств компанией президента Владимира Зеленского "Киноквартал", говорится в ответе НАБУ на запрос агентства "Украинские новости".
Ранее НАБУ завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Зеленский.
"Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 года…, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения", - говорится в ответе НАБУ, которое в среду опубликовало агентство.
8 декабря 2017, 16:24РИА НовостиМинюст Украины назвал проведенный НАБУ обыск в ведомстве незаконным