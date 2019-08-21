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РИА Новости

Антикоррупционное бюро Украины прекратило дело против компании Зеленского

11:35 21.08.2019
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© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило уголовное дело, возбужденное из-за возможной растраты госсредств компанией президента Владимира Зеленского "Киноквартал", говорится в ответе НАБУ на запрос агентства "Украинские новости".
Ранее НАБУ завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Зеленский.
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"Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 года…, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения", - говорится в ответе НАБУ, которое в среду опубликовало агентство.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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