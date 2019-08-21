Антикоррупционное бюро Украины прекратило дело против компании Зеленского

"Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 года…, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения", - говорится в ответе НАБУ, которое в среду опубликовало агентство.