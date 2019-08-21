Эксперт объяснил, почему Трамп заинтересовался покупкой Гренландии

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии связана с опасениями США активностью Китая на острове, который уже имеет там рудники и занялся развитием инфраструктуры, а также с желанием Вашингтона окружить Россию с двух сторон, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп якобы рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острова у Дании. По словам Трампа, он интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею продажи назвали абсурдной. После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

По словам эксперта, Гренландия – крупнейший остров, где точно есть запасы нефти, железной, урановой руды. В случае таяния ледников там еще откроются большие запасы полезных ископаемых. "Этим уже воспользовались китайцы, которые устроили там совместно с местным правительством Гренландии рудник по добыче железной и урановой руды и начали развивать инфраструктуру Гренландии, в том числе собирались построить там три аэропорта. Китай уже там присутствует с пятью точками активности", - заявил Межуев.

Он напомнил, что Пекин уже выступал с инициативой покупки земли на острове, но Дания этого не позволила. "Китайцы хотели там и землю приобрести, но датчане не дали. Глава местной автономии Гренландии посещал Китай, и обсуждались такие договоренности. Ясно, что США хотят жестко не допустить дальнейшей экспансии Китая за полярный круг", - отметил политолог.

Еще одной причиной желания Вашингтона приобрести Гренландии является Россия. "Будучи окружена с двух сторон Америкой – с одной стороны Аляской, а с другой Гренландией, суверенитет над Северно-Морским путем, который является важным пунктом арктической повестки России, будет подвергнут вызову. Придется гораздо в большей степени считаться с американскими интересами. Для России это будет очень неудобное изменение баланса сил на севере, США это понимают", - заявил эксперт. Кроме этого, озвучивая идею о покупке Гренландии, Трамп демонстрирует Евросоюзу, что США остаются крупнейшей силой мира, в том числе в Старом Свете, считает он.

По мнению политолога, Трамп озвучил идею о покупке Гренландии намеренно перед планировавшимся визитом в Данию. "Сам по себе вброс этой информации накануне встречи (с премьером Дании Метте Фредериксен – ред.) уже был тестированием реакции Копенгагена на это событие, датчане отреагировали невыгодным для Трампа образом, а Трамп продемонстрировал абсолютную серьезность своих намерений. Он мог бы сказать, что это некоторая шутка и тем самым дезавуировать эту информацию, но тем не менее этого не произошло. Наоборот, США показали все большее утверждение этого решения", - сказал Межуев.