Таможенный пост Полтавка прекратил работу из-за паводка в Приморье

По словам начальника таможенного поста ДАПП Полтавка Алексея Канина, из-за обильных дождей река Гранитная вышла из берегов и подтопила подъездные пути и объекты инфраструктуры пункта пропуска. Это стало причиной временной приостановки работы. Специалисты пока не могут назвать сроки, когда пункт пропуска Полтавка вновь сможет пропускать граждан и автотранспорт через границу. В настоящий момент на таможенном посту ведутся восстановительные работы.