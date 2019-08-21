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РИА Новости

Таможенный пост Полтавка прекратил работу из-за паводка в Приморье

11:23 21.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок в Приморье
Паводок в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Таможенный пост Полтавка временно прекратил свою работу из-за паводка в Приморье, сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.
"Таможенный пост ДАПП Полтавка временно прекратил работу из-за паводка, подтопившего инфраструктуру пункта пропуска", - говорится в сообщении.
Здание, затопленное в результате паводка
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По словам начальника таможенного поста ДАПП Полтавка Алексея Канина, из-за обильных дождей река Гранитная вышла из берегов и подтопила подъездные пути и объекты инфраструктуры пункта пропуска. Это стало причиной временной приостановки работы. Специалисты пока не могут назвать сроки, когда пункт пропуска Полтавка вновь сможет пропускать граждан и автотранспорт через границу. В настоящий момент на таможенном посту ведутся восстановительные работы.
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