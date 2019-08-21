Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T11:19Z
https://ria.ru/20190821/1557730948.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155773/11/1557731124_12:1107:1457:1920_1036x0_80_0_0_b594c3a5d9141c573bf109b91dc04c2e.jpg
РИА Новости

Работу руководства детсада в Благовещенске проверят после ЧП со штукатуркой

11:16 21.08.2019 (обновлено: 11:19 21.08.2019)
428
© Фото : СУСК РФ по Амурской областиОбрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
© Фото : СУСК РФ по Амурской области
Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начата проверка в отношении сотрудников администрации детского сада в Благовещенске, где с потолка обрушилась штукатурка, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Амурской области.
Как сообщалось ранее, в детском саду Благовещенска с потолка в одной из групп обрушилась штукатурка, в результате пострадали трое детей. Медпомощь понадобилась двоим детям, родители еще одного отказались от госпитализации,
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 10:59РИА Новости
Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют
"В Амурской области по факту, опубликованному в средствах массовой информации, обрушения фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В рамках проверки следователи оценят работу сотрудников администрации детского сада, ответственных за соблюдение требований безопасности.
200020
Обсудить 0
БлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
РИА
Новости
Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
Прокуратура начала проверку детсада в Благовещенске после ЧП со штукатуркой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В детсаду в Благовещенске обрушилась штукатурка, пострадали три ребенка
Нашивки сотрудников МЧС России
Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Град
В Пермском крае выпал град с перепелиное яйцо
Паводок
На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
Лесной пожар у поселка Маккавеево Забайкальского края
Ущерб от засухи в Забайкалье превысил 200 миллионов рублей
Нашивки сотрудников МЧС России
В Югре направят вертолет на поиски двух детей, пропавших на рыбалке
Хирурги проводят операцию
В Новосибирске девушке удалили из желудка гигантский волосяной ком
Паводок в Приморье
Таможенный пост Полтавка прекратил работу из-за паводка в Приморье
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
Стадо оленей бежит по тундре
На Ямале почти 70% поголовья северных оленей привили против сибирской язвы
Продажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
В ДФО девять населенных пунктов освободились от воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Четверть россиян опасаются увольнения
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
Лента новостейМолния