Работу руководства детсада в Благовещенске проверят после ЧП со штукатуркой

© Фото : СУСК РФ по Амурской области Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начата проверка в отношении сотрудников администрации детского сада в Благовещенске, где с потолка обрушилась штукатурка, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Амурской области.

Как сообщалось ранее, в детском саду Благовещенска с потолка в одной из групп обрушилась штукатурка, в результате пострадали трое детей. Медпомощь понадобилась двоим детям, родители еще одного отказались от госпитализации,

"В Амурской области по факту, опубликованному в средствах массовой информации, обрушения фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.