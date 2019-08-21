Работу руководства детсада в Благовещенске проверят после ЧП со штукатуркой

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начата проверка в отношении сотрудников администрации детского сада в Благовещенске, где с потолка обрушилась штукатурка, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Амурской области.
Как сообщалось ранее, в детском саду Благовещенска с потолка в одной из групп обрушилась штукатурка, в результате пострадали трое детей. Медпомощь понадобилась двоим детям, родители еще одного отказались от госпитализации,
"В Амурской области по факту, опубликованному в средствах массовой информации, обрушения фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В рамках проверки следователи оценят работу сотрудников администрации детского сада, ответственных за соблюдение требований безопасности.