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РИА Новости

Уровень закредитованности семей не изменился с начала года, заявили в ОНФ

11:15 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКредит
Кредит
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Кредит. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России за первое полугодие 2019 года остается неизменным и составляет 28%, что говорит в пользу стабилизации на кредитном рынке, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), данные которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" проанализировали данные Центробанка, Росстата и нескольких бюро кредитных историй. На основе анализа была обновлена карта кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за первое полугодие 2019 года.
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Согласно расчетам ОНФ, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 4,8% с начала года и составила 16,19 триллионов рублей. Это на 22% выше, чем соответствующий показатель годом ранее. Показатель "просрочки" составляет 4,6% от всей задолженности, или 748,6 миллиарда рублей.
"Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в целом по России по итогам полугодия составил 28%. Это означает, что обычная семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. По сравнению с уровнем закредитованности на первый квартал 2019 года данный показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования. Для сравнения, год назад средний уровень закредитованности составлял 24%", - говорится в отчете экспертов ОНФ.
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По данным ОНФ, средняя величина кредитной задолженности на одну семью по России составляет 286,8 тысяч рублей, годом ранее – 234,6 тысячи рублей. Средняя величина просроченной задолженности составила 13,3 тысячи рублей, годом ранее – 14,4 тысячи рублей. Показатель "просрочки" продолжает снижаться, что указывает на повышение уровня финансовой ответственности со стороны граждан и на снижение количества кредитов, по которым заемщики не могут выполнить свои обязательства по возврату долга.
Эксперты ОНФ отмечают, что динамка роста среднемесячного начисления заработной платы за период 2017-2018 годов составляет 9,6% и отстает от общего уровня закредитованности. Этот фактор оказывает неблагоприятное влияние на финансовое состояние российских семей.
"Тенденции рынка кредитования показывают, что структура закредитованности в России становится более "здоровой" и приближается к мировой... Вместе с тем, опережающий рост кредитования на фоне крайне медленно растущих доходов населения – это потенциальные риски", - отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
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Общероссийский народный фронтРоссияЭкономика
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