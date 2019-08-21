Уровень закредитованности семей не изменился с начала года, заявили в ОНФ

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России за первое полугодие 2019 года остается неизменным и составляет 28%, что говорит в пользу стабилизации на кредитном рынке, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), данные которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" проанализировали данные Центробанка, Росстата и нескольких бюро кредитных историй. На основе анализа была обновлена карта кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за первое полугодие 2019 года.

Согласно расчетам ОНФ, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 4,8% с начала года и составила 16,19 триллионов рублей. Это на 22% выше, чем соответствующий показатель годом ранее. Показатель "просрочки" составляет 4,6% от всей задолженности, или 748,6 миллиарда рублей.

"Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в целом по России по итогам полугодия составил 28%. Это означает, что обычная семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. По сравнению с уровнем закредитованности на первый квартал 2019 года данный показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования. Для сравнения, год назад средний уровень закредитованности составлял 24%", - говорится в отчете экспертов ОНФ.

По данным ОНФ, средняя величина кредитной задолженности на одну семью по России составляет 286,8 тысяч рублей, годом ранее – 234,6 тысячи рублей. Средняя величина просроченной задолженности составила 13,3 тысячи рублей, годом ранее – 14,4 тысячи рублей. Показатель "просрочки" продолжает снижаться, что указывает на повышение уровня финансовой ответственности со стороны граждан и на снижение количества кредитов, по которым заемщики не могут выполнить свои обязательства по возврату долга.

Эксперты ОНФ отмечают, что динамка роста среднемесячного начисления заработной платы за период 2017-2018 годов составляет 9,6% и отстает от общего уровня закредитованности. Этот фактор оказывает неблагоприятное влияние на финансовое состояние российских семей.