Китай подтвердил сообщения о задержании сотрудника британского консульства

ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Сотрудник британского консульства задержан полицией Шэньчжэня, у него гражданство Китая, мужчина находится под административным арестом на 15 суток, сообщил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее британские СМИ сообщили, что власти Китая задержали сотрудника консульства Великобритании в Гонконге Саймона Чэна (Simon Cheng), предположительно, когда он возвращался в город из соседнего Шэньчжэня провинции Гуандун.

"Согласно имеющейся у нас информации, мужчина, о котором вы спрашиваете, нарушил административные нормы общественной безопасности КНР и был задержан на 15 суток полицией Шэньчжэня, он находится под административным арестом", - заявил дипломат.

Он добавил, что "этот сотрудник консульства - не британский гражданин, он является гражданином Гонконга - специального административного района Китая, то есть он гражданин КНР, и это дело - внутреннее дело Китая".

Британский МИД ранее выразил беспокойство в связи с сообщениями о задержании сотрудника их консульства.