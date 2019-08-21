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РИА Новости

Китай подтвердил сообщения о задержании сотрудника британского консульства

11:13 21.08.2019
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Сотрудник британского консульства задержан полицией Шэньчжэня, у него гражданство Китая, мужчина находится под административным арестом на 15 суток, сообщил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее британские СМИ сообщили, что власти Китая задержали сотрудника консульства Великобритании в Гонконге Саймона Чэна (Simon Cheng), предположительно, когда он возвращался в город из соседнего Шэньчжэня провинции Гуандун.
"Согласно имеющейся у нас информации, мужчина, о котором вы спрашиваете, нарушил административные нормы общественной безопасности КНР и был задержан на 15 суток полицией Шэньчжэня, он находится под административным арестом", - заявил дипломат.
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Он добавил, что "этот сотрудник консульства - не британский гражданин, он является гражданином Гонконга - специального административного района Китая, то есть он гражданин КНР, и это дело - внутреннее дело Китая".
Британский МИД ранее выразил беспокойство в связи с сообщениями о задержании сотрудника их консульства.
Гонконг – бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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Гэн ШуанМИД КНРВеликобританияПекинГонконгКитайВ мире
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