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РИА Новости

Трамп призвал Apple уйти из Китая

11:10 21.08.2019 (обновлено: 11:52 21.08.2019)
2019
© AP Photo / Vincent YuПродажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
Продажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Продажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
"Я могу помогать таким американским компаниям, как Apple, очень короткий период времени, только до тех пор, пока они не сделают того, что должны: вероятно, уйти из Китая", — сказал американский лидер.
Он добавил, что без его помощи у крупных корпораций были бы большие проблемы.
По оценкам Трампа, за последние полтора месяца Китай потерял два миллиона рабочих мест, потому что некоторые компании переводят свои производства туда, где не действуют американские пошлины. "И они потеряют еще больше", — подчеркнул президент.
В июне СМИ сообщили, что Apple будет собирать в Китае компьютеры Mac Pro, которые до этого производились в США. Трамп позже заявил, что, когда узнал об этом, не стал возражать, но предупредил, что ввезенные из Китая комплектующие также будут облагаться пошлинами.
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Клаус ЙоханнисДональд ТрампAppleКитайСШАВ мире
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Как бы патриоты не били себя пяткой в грудь, сша всё это время сражаются не с нами, а с китаем, им дела нет до России, она и так исправно вымирает численно и экономически год от года, при этом пополняя бюджет экономик европы и молодыми людьми для рабочей силы. Запад это устраивает. А США воюет чисто с экспансией Китая по всему мира, россия лишь страна 3го мира, но с ядерным оружием. Почти как пакистан. скоро и их догоним по уровню жизни.
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