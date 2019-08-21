Объем промышленного экспорта Москвы в I полугодии вырос на 9%, до $7,9 млрд

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Промышленный экспорт Москвы в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9%, до 7,9 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

"Промышленный экспорт Москвы в первом полугодии 2019 года составил 7,9 миллиарда долларов. По отношению к аналогичному периоду 2018 года рост объема промышленного экспорта увеличился почти на 9% или 634 миллиона долларов. Если говорить о наиболее популярных экспортных продуктах промышленного комплекса Москвы, то в их число вошли механическое оборудование и компьютеры, а также автотехника", – сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, слова которого приводятся в сообщении.

На машиностроение приходится 38% экспорта Москвы - 2,6 миллиарда долларов. Продукция фармацевтической и косметической промышленности также входит в число наиболее популярных экспортных отраслей. В денежном выражении на нее приходится 299,7 миллиона долларов. Экспортный объем легкой промышленности вырос на более чем 8% и составил 241,7 миллиона долларов.

Первое место среди ключевых стран-импортеров занимает Белоруссия. Она импортировала столичную продукцию на 1,02 миллиарда долларов. На вторую строчку в данном рейтинге поднялась Великобритания. Объем экспорта из Москвы в Великобританию составил 1,01 миллиарда долларов, а рост 147%. Также, с января по июнь Москва активно экспортировала продукцию в Казахстан, США и Германию. Объем экспорта в другие страны составил 3,72 миллиарда долларов – около 47% от общего экспортного объема продукции промышленного комплекса.