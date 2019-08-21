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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Объем промышленного экспорта Москвы в I полугодии вырос на 9%, до $7,9 млрд

11:05 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Промышленный экспорт Москвы в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9%, до 7,9 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

"Промышленный экспорт Москвы в первом полугодии 2019 года составил 7,9 миллиарда долларов. По отношению к аналогичному периоду 2018 года рост объема промышленного экспорта увеличился почти на 9% или 634 миллиона долларов. Если говорить о наиболее популярных экспортных продуктах промышленного комплекса Москвы, то в их число вошли механическое оборудование и компьютеры, а также автотехника", – сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, слова которого приводятся в сообщении.

На машиностроение приходится 38% экспорта Москвы - 2,6 миллиарда долларов. Продукция фармацевтической и косметической промышленности также входит в число наиболее популярных экспортных отраслей. В денежном выражении на нее приходится 299,7 миллиона долларов. Экспортный объем легкой промышленности вырос на более чем 8% и составил 241,7 миллиона долларов.
Первое место среди ключевых стран-импортеров занимает Белоруссия. Она импортировала столичную продукцию на 1,02 миллиарда долларов. На вторую строчку в данном рейтинге поднялась Великобритания. Объем экспорта из Москвы в Великобританию составил 1,01 миллиарда долларов, а рост 147%. Также, с января по июнь Москва активно экспортировала продукцию в Казахстан, США и Германию. Объем экспорта в другие страны составил 3,72 миллиарда долларов – около 47% от общего экспортного объема продукции промышленного комплекса.
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"Отмечу, в первом полугодии 2019 года московская промышленная продукция экспортировалась в 170 стран. Я уверен, это очень хорошие показатели, но перед нами стоит задача в выводе новых игроков на внешние рынки, что позволит добиться еще большего увеличения объема промышленного экспорта. И здесь важную роль играет индивидуальное сопровождение на всех этапах экспортного проекта, которую оказывает центр "Моспром". В частности, центром осуществляется анализ условий выхода столичных компаний на целевые рынки", – цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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