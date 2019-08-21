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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья

12:00 21.08.2019 (обновлено: 14:26 21.08.2019)
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Как вы это делаете?!
Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья
Вчера, 12:00
Утром они уходят в офисы, а вечером спускаются в коллекторы, чтобы исследовать подземелье. Замурованный Воскресенский мост, тайная "кунсткамера", склады с оружием времен войны — об удивительных и страшных находках, секретном объекте "Метро-2" и подземных поселениях рассказывает диггер Вадим Михайлов. Доказательств многому нет, но звучит как роман.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" основатель международного движения диггеров и руководитель аварийно-спасательного отряда "ДиггерСпас" Вадим Михайлов рассказывает, кто и зачем становится диггером, куда ведут подземные ходы из Москвы и как диггеры помогали спецслужбам спасать людей во время трагедии "Норд-Ост". А ещё о бомбоубежищах, кладах, постройках древних цивилизаций, гигантских статуях и даже "кунсткамере", которые ему и его товарищам удалось встретить под землей. Мы не знаем, что из этого правда, а что романтические преувеличения, но предлагаем послушать первоисточник:
4:45 Зачем "белые воротнички" спускаются под землю
6:40 Какие тайные мотивы приводят людей в отряды диггеров
13:40 Как выглядит карта подземной Москвы
20:30 Кто нелегально живет в подземельях, по версии диггеров
25:00 Как диггеры помогали спасти заложников теракта на Дубровке
29:00 Что было найдено в бомбоубежищах под Москвой
29:35 О старой взрывчатке под гостиницей "Метрополь" по версии московских диггеров
32:00 Почему столица до сих пор не ушла под землю из-за тоннелей и карстовых пустот
35:30 Какие жуткие экспонаты якобы обнаружили в тайной подземной "кунсткамере"
39:50 До куда, по мнению диггеров, можно дойти по подземным тоннелям из Москвы
41:00 Что такое подземная война и кто её вёл – диггерская легенда
42:05 О гигантском фрагменте статуи, который, возможно, нашли под Санкт-Петербургом
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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