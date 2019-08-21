В Доминикане обезвредили крупнейшую в регионе сеть наркотрафика

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Крупнейшую в регионе сеть незаконного оборота наркотиков, возглавляемую наркобароном Сезаром Эмилио Перальтой, обезвредили в совместной операции генеральная прокуратура и национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской республики, сообщает новостной портал Крупнейшую в регионе сеть незаконного оборота наркотиков, возглавляемую наркобароном Сезаром Эмилио Перальтой, обезвредили в совместной операции генеральная прокуратура и национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской республики, сообщает новостной портал Noticias SIN

Как сообщил генеральный прокурор страны Жан Ален Родригес Санчес, в рамках масштабной операции с участием 500 сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков и министерства обороны, были задержаны несколько главарей сети. По данным портала, глава организации Сезар Эмилио Перальта также был задержан.

"Сезар Эмилио Перальта на протяжении более чем двух десятилетий был вовлечен в торговлю наркотиками в нашей стране и в Соединенных Штатах, начав с членства в преступных организациях известных наркоторговцев… Он создал сложную криминальную структуру, которую использовал для ввоза и отмывания денег, которые получал из незаконного оборота наркотиков ", - заявил прокурор.