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РИА Новости

В Доминикане обезвредили крупнейшую в регионе сеть наркотрафика

11:02 21.08.2019
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© Фото : компания Amhsa MarinaДоминиканская республика
Доминиканская республика
© Фото : компания Amhsa Marina
Доминиканская республика. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Крупнейшую в регионе сеть незаконного оборота наркотиков, возглавляемую наркобароном Сезаром Эмилио Перальтой, обезвредили в совместной операции генеральная прокуратура и национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской республики, сообщает новостной портал Noticias SIN.
Как сообщил генеральный прокурор страны Жан Ален Родригес Санчес, в рамках масштабной операции с участием 500 сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков и министерства обороны, были задержаны несколько главарей сети. По данным портала, глава организации Сезар Эмилио Перальта также был задержан.
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"Сезар Эмилио Перальта на протяжении более чем двух десятилетий был вовлечен в торговлю наркотиками в нашей стране и в Соединенных Штатах, начав с членства в преступных организациях известных наркоторговцев… Он создал сложную криминальную структуру, которую использовал для ввоза и отмывания денег, которые получал из незаконного оборота наркотиков ", - заявил прокурор.
"Эта сеть включала еще 18 человек, в том числе спортсменов и бейсболистов Октавио Дотеля (Octavio Dotel) и Луиса Кастильо (Luis Castillo) ", - добавил он.
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