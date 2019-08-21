Памфилова попросила отправить в ОБСЕ данные текущей избирательной кампании

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова попросила отправить статистику по текущей избирательной кампании в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Я попрошу перевести на английский язык и отправить в БДИПЧ ОБСЕ, поскольку они живо интересуются. И господину (Турбьерну) Ягланду (генсек СЕ - ред.). Просто цифры, без комментариев", - сказала Памфилова на заседании ЦИК после того, как заместитель председателя ЦИК Николай Булаев подвёл промежуточные итоги идущей сейчас избирательной кампании.

В конце июля Памфилова сообщала, что провела телефонный разговор с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом о ситуации с предстоящими выборами в единый день голосования 8 сентября. Она проинформировала Ягланда о позиции ЦИК по поводу происходящего во время кампании.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.