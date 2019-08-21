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РИА Новости

В Армении площадь пожара у потухшего вулкана Араилер достигла 1800 гектаров

10:58 21.08.2019
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© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Площадь пожара у подножия популярной среди туристов горы Араилер увеличилась более чем 10 раз – со 150 до 1,8 тысячи гектаров, сообщили в среду в пресс-службе МЧС страны.
"Пожар у Араилера (в 35 километрах от Еревана - ред.) охватил две области Армении – в Котайкской области горит 1,3 тысячи гектаров, в Арагацотнской – 500 гектаров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Там же отмечается, что в ночь на среду пожар удалось локализовать, однако утром были обнаружены новые очаги возгорания.
По данным МЧС, "на месте работают шесть оперативных групп областного спасательного управления, семь пожарно-спасательных расчетов, два отряда Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения". К работам по тушению пожара привлечены 82 спасателя, 18 сотрудников лесного хозяйства и около 100 местных жителей.
Потухший вулкан Араилер высотой в 2577 метров – одно из самых популярных мест в Армении для любителей пеших походов и горных восхождений.
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