В Армении площадь пожара у потухшего вулкана Араилер достигла 1800 гектаров

ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Площадь пожара у подножия популярной среди туристов горы Араилер увеличилась более чем 10 раз – со 150 до 1,8 тысячи гектаров, сообщили в среду в пресс-службе МЧС страны.

"Пожар у Араилера (в 35 километрах от Еревана - ред.) охватил две области Армении – в Котайкской области горит 1,3 тысячи гектаров, в Арагацотнской – 500 гектаров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Там же отмечается, что в ночь на среду пожар удалось локализовать, однако утром были обнаружены новые очаги возгорания.

По данным МЧС, "на месте работают шесть оперативных групп областного спасательного управления, семь пожарно-спасательных расчетов, два отряда Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения". К работам по тушению пожара привлечены 82 спасателя, 18 сотрудников лесного хозяйства и около 100 местных жителей.